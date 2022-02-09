Ученые: Империя инков заставила своих жителей питаться одинаково 3 9.02.2022, 15:05

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Оказалось, государство влияет на разнообразие рациона сильнее, чем климат.

От чего зависит то, что ест человек? С нашими современниками все сложно: тут и уровень благосостояния, и врачебные рекомендации, и ограничения, обусловленные религиозными взглядами, и в конце концов расположение ближайшего супермаркета или лавки, торгующей маниокой. В прошлом часть этих причин, очевидно, отсутствовала. Но именно по питанию, по изменению рациона ученые судят и об исторических процессах, происходивших в обществе, и о катаклизмах, через которые оно проходит, и о многом другом, пишет Naked science.

Обратимся к древним обществам. Существует мнение, что рацион формировался исключительно по природным причинам: что росло и на кого охотились — то и ели. В ранней истории человечества это, безусловно, так. Но как обстояло дело позднее? Насколько появляющиеся государства влияли на питание своих жителей? Или все всегда зависело только от климатических особенностей конкретного региона?

Антропологи из Университета Юты (США) провели исследование рациона людей, живших в Центральных Андах в период от 400 до 7000 лет назад. Они взяли открытые данные по останкам 1767 человек, найденным в археологических памятниках Перу, северной части Чили и озера Титикака (Боливия). Для каждого места находки смоделировали профили среднегодовых осадков и температур, а также их сезонные колебания. Кроме того, учли косвенные оценки численности жителей для соответствующих периодов. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

Особенности питания жителей Анд узнали по концентрации изотопов углерода-13 и азота-15 в костном коллагене. Такие данные отражают средний рацион человека на протяжении всей его жизни: по ним определяют, насколько диета состояла из различных продуктов растительного (богаче углеродом) и животного (богаче азотом) происхождения.

Регион Анд, о котором идет речь, был заселен весь исследуемый период, причем люди жили на разных высотах, где и климат, само собой, различался. Поэтому исследователи разделили образцы на три группы, в зависимости от места находки: прибрежные сообщества, жители гор средней высоты и обитатели высокогорья.

Для самого раннего временного периода выяснилось вот что. Прибрежные сообщества полагались в основном на морские ресурсы и немного на сельское хозяйство. Люди, живущие в невысоких горах, имели доступ к некоторым морским ресурсам, разводили животных (преимущественно лам), но по большей части рассчитывали на сельское хозяйство. В рационе питания жителей высокогорья было немного продуктов растениеводства, а в основном они мясо все тех же лам.

Примерно в 670-1070 годах диета жителей побережья и невысоких гор становится схожей, особенно это касается употребления растительной пищи (по углероду-13). Что произошло в то время? Во-первых, именно тогда довольно широко распространилось выращивание кукурузы, которая заняла значительное место в рационе. Во-вторых, археологические находки свидетельствуют о том, что это период расцвета империй Тиуанако и Уари. Можно предположить, что укрепление государственности способствовало развитию региональной торговли и переселению. При этом в высокогорье по-прежнему ели в основном мясо лам.

И так продолжалось еще какое-то время. Но примерно в 1540-1600 годах рацион жителей всех трех условно разделенных по высоте зон становится практически одинаковым. Как можно догадаться, такое изменение совпадает с периодом могущества империи инков (чему на тот момент не мешала даже вялотекущая борьба с испанскими завоевателями). Скорее всего, централизованная власть там влияла на жизнь людей гораздо сильнее, чем власти Уари и Тиуанако.

Находки археологов также подтверждают, что государство инков было сильно централизованно, при этом подчинение регионов поддерживалось на высоком уровне. Строительство жилищ и храмовых зданий, обрядовые и ритуальные элементы, порядок устройства городов, знаменитое инкское право — все эти приметы свидетельствуют о том, что империей правили железной рукой. Из источников известно, что даже практики обработки земли и создания запасов в этом государстве часто спускались сверху, централизованно.

Авторы работы делают вывод, что климат вполне определяет питание человека только на ранней стадии развития сообществ, до появления государства с централизованной властью. Правда, исследователи почему-то считают, что их результаты могут быть интересны не только с точки зрения антропологии и истории, но и для прогнозов, касающихся моделей питания в разных регионах. Не совсем понятно, при каких условиях нужда в таком прогнозировании может возникнуть, ведь сегодня подобные государства практически повсеместны.

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