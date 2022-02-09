«Кончились все специалисты»: омикрон-вариант захлестнул Россию 9.02.2022, 15:38

3,530

Что говорят врачи в Москве и регионах?

Из-за омикрон-варианта в России массово заболевают врачи и дети, а предприятия закрываются на "естественный локдаун". В ряде городов, включая Москву, в больницах приостановлен плановый прием пациентов. Хотя число установленных случаев заражения идет на спад, ситуация в больницах пока напряженная, рассказали DW медики. В Московской области врачи перинатального центра один за другим объявляют голодовку, требуя дополнительных выплат за работу с "ковидными пациентами".

"Постепенно кончились все специалисты"

Четыре дня подряд в Москве число новых выявленных заражений идет на спад, хотя и остается высоким. В понедельник, 7 февраля, оперативный штаб сообщил о 15442 новых случаях. Мэр столицы РФ Сергей Собянин в конце прошлой недели заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется. Тем не менее не всегда пациенты могут получить плановую помощь в больницах, а порой врачи не успевают принять всех москвичей.

"В последние пару недель у нас начали забирать специалистов в зоны для ковидных больных и на вызовы, хотя у нас давно и прочно сформирована ковидная бригада, - сетует врач-терапевт главного филиала одной из районных поликлиник Ольга. - Но при большом количестве ковидных вызовов начинают забирать врачей из поликлиники. Постепенно кончились все специалисты и даже забрали врачей с узи и уролога". По ее словам, к концу прошлой недели в "чистой зоне" остались только терапевты, флюорография и несколько медсестер.

Две недели назад интернет облетели кадры очередей внутри и снаружи московских поликлиник. Врач - участковый терапевт Ирина Афанасьева рассказала DW, что сначала никто не ожидал огромного наплыва пациентов. За пару дней поликлиники научились работать в условиях нового скачка заболеваемости - отчасти помогла новая возможность открыть и закрыть больничный дистанционно.

Так или иначе, но и в поликлинике Афанасьевой врачей становится меньше. По ее словам, многие из них сами заболевают. "А поскольку выпадаешь сразу на две недели, то штат у нас все меньше и меньше", - рассказывает врач. С ситуацией справляются разными способами: врачей с вакцинации ставят фельдшерами, хирургов переводят на терапевтический прием, а специалисты из менее загруженных поликлиник начинают принимать пациентов с ОРВИ.

"Такое последний раз было в 2020-м году"

"Классика у всех - температура 38, першение в горле, у некоторых до кашля спускается, но это обычно к 3-5 дню, - перечисляет Афанасьева симптомы своих пациентов с "омикроном". - Заложенность носа это основное". И Ирина, и Ольга отмечают меньшее, по сравнению с волной "дельты", количество госпитализаций. Но если "омикрон" попадает на предприятие, где не соблюдались "антикоронавирусные" рекомендации, то результат всегда один.

"На нашей территории несколько заводов, и на них уже три четверти были больны за неделю, - говорит Ирина Афанасьева. - Допустим, у нас есть трамвайное депо. Там три четверти заболели за неделю - возить некому". Вместе с этим наиболее трудной задачей для врача Ольга видит в общении с пациентами.

"Им сложно объяснить, что не врачи во всем (то есть в отсутствии врачей-специалистов - Ред.) виноваты, - продолжает Ольга. - Все знают свои права - жалуются в страховую, в департамент здравоохранения. Но это не наша прихоть, что огромная нагрузка в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Такое последние раз было в 2020-м году, когда все только начиналось".

Медсестры устроили голодовку в Подмосковье

По словам Ольги, хотя к ней на прием и попадают пациенты, у которых впоследствии подтверждается COVID-19, так называемые "ковидные" выплаты ей за это не положены. Их выплачивают только тем, кто непосредственно работает с ОРВИ или COVID-19. В соседней Московской области в том числе и по причине отсутствия "ковидных" выплат разгорелся скандал в перинатальном центре в Коломне. К 7 февраля уже две медсестры учреждения там объявили голодовку.

Из-за дефицита медперсонала врачей переводят из поликлиник в больницы

Медсестра Иоланта Русоцкая рассказала DW, что официально центр не должен принимать рожениц с коронавирусом. Поскольку по документам центр не должен принимать пациенток с "ковидом", то и выплаты за работу с ними персоналу не положены, жалуется сотрудница. "Много беременных женщин приезжает с "ковидом", - говорит Русоцкая. - Многие роддома закрыли от ковида, а к нам едут со всей области. Мы же не знаем, с ковидом они или без".

Медсестра говорит, что после получения положительного теста на коронавирус таких рожениц отправляют домой или в госпиталь, не обращая внимания, что за это время могли заразиться и сотрудники центра, и соседки заболевших по палате. Иоланта сообщила DW, что медсестры намерены голодать, пока в учреждении не увеличат штат и не начнут доплачивать за работу с инфицированными COVID-19 пациентками.

Отсутствие защиты на подстанции "скорой помощи" в Тюмени

На протяжении нескольких недель заболеваемость коронавирусом по России каждый день обновляет максимумы. Фельдшер скорой помощи из Тюмени Т. (попросил не называть его имя) рассказал DW, что признаком этой волны является то, что "детишек много болеет". Кроме того, болеют и коллеги. Но в последнем виноват не только "омикрон", но и департамент здравоохранения города, и руководство подстанции.

"Защитной формы у нас нет, - объясняет медик. - Какие выдают халаты - по технике безопасности в них нельзя по экстренным вызовам ходить. Они длинные, мы в них путаемся. В декабре мостостройотряд подарил комбинезоны, но нам их не дают. Сказали, что документов на комбинезоны не привезли". Он также посетовала, что год-полтора назад около половины медиков "сбежали" с подстанции работать в поликлиники, потому что там "надбавки за корону больше, и рабочих часов меньше".

Врачи опасаются отдаленных последствий "омикрона"\

В то же время фельдшер из Тюмени отмечает, что нынешнюю волну заболеваний на работе восприняли как "простую эпидемию" - без паники, характерной для первой волны. Терапевт из московской поликлиники Ольга также отмечает более легкое течение "омикрона", но с осторожностью говорит об "отдаленных последствиях" для заболевших новым вариантом.

"По опыту предыдущих волн есть постковидная симптоматика, - отмечает врач. - Люди приходят с продолжающейся одышкой, со слабостью, очень много женщин жалуются на катастрофическое выпадение волос. Естественно, мы обследуем их, проводим постковидную диспансеризацию. Но анализы как правило нормальные, поэтому мы пока не знаем, что делать с этим в глобальном плане".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».