Королева Дании заразилась коронавирусом 1 9.02.2022, 16:45

фото: euraspravda.ru

81-летняя Маргрете II получила положительный тест вечером 8 февраля.

Королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом и была вынуждена отменить отдых в Норвегии.

Об этом пишет "Европейская правда".

81-летняя королева получила положительный тест вечером 8 февраля. Она имеет легкие симптомы.

Маргрете II получила первый курс прививки от коронавируса в январе 2021 года, а в ноябре получила усиливающую дозу.

Из-за положительного теста ей пришлось отменить поездку на отдых в Норвегию.

Напомним, 14 января Дания праздновала пятидесятую годовщину со дня вступления Маргрете II на трон. В связи с эпидемией празднование состоялось в суженном формате, основные торжества перенесли на начало сентября.