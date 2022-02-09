Королева Дании заразилась коронавирусом

Королева Дании заразилась коронавирусом1
- 9.02.2022, 16:45
81-летняя Маргрете II получила положительный тест вечером 8 февраля.
Королева Дании Маргрете II заразилась коронавирусом и была вынуждена отменить отдых в Норвегии.
Об этом пишет "Европейская правда".
81-летняя королева получила положительный тест вечером 8 февраля. Она имеет легкие симптомы.
Маргрете II получила первый курс прививки от коронавируса в январе 2021 года, а в ноябре получила усиливающую дозу.
Из-за положительного теста ей пришлось отменить поездку на отдых в Норвегию.
Напомним, 14 января Дания праздновала пятидесятую годовщину со дня вступления Маргрете II на трон. В связи с эпидемией празднование состоялось в суженном формате, основные торжества перенесли на начало сентября.