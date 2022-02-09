Король Испании заразился COVID-19 9.02.2022, 19:57

Король Испании Фелипе VI

Фелипе VI будет оставаться на самоизоляции семь дней.

Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Мои пожелания скорейшего выздоровления королю Фелипе VI. Я надеюсь, что симптомы легкие и вы сможете вернуться к нормальной жизни в ближайшее время. Сохраняя благоразумие перед лицом COVID-19 и проявляя ответственность, мы скоро преодолеем эту пандемию", – написал он.

El Pais со ссылкой на пресс-службу королевской семьи сообщило, что король сдал тест утром 9 февраля после того, как ночью у него появились легкие симптомы заболевания. Фелипе VI будет оставаться на самоизоляции семь дней.

У королевы Летиции и инфанты Софии нет симптомов заболевания, пишет издание. Их состояние будут мониторить в соответствии с установленными правилами.

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