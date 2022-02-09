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Ученые обнаружили антитела к омикрону у диких оленей

  • 9.02.2022, 21:23
Ученые обнаружили антитела к омикрону у диких оленей

Специалисты установили, что олени заразились COVID-19 от человека.

Белохвостые олени в США стали первыми дикими животными с документально подтвержденными случаями заражением омикрон-штаммом коронавирусом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов medRxiv.

Как выяснили ученые Пенсильванского университета, 19 из 131 отобранного случайным образом представителей данного вида имели положительный тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2. Дальнейшее изучение показало, что среди животных распространяется омикрон. В настоящее время данный вариант коронавируса обнаружен у оленей в 15 штатах.

Специалисты установили, что олени заразились COVID-19 от человека. На данный момент нет никаких доказательств того, что вирус может передаваться от животных к людям, однако эксперты опасаются, что подобные случаи могут привести к новым мутациям коронавируса.

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