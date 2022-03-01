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Воюющим против Украины российским военным выдали просроченные сухпайки

  • 1.03.2022, 4:21
Воюющим против Украины российским военным выдали просроченные сухпайки

Видеофакт.

Российских военных отправили воевать против Украины и дали им сухпайки, срок которых истек еще в 2015 году.

Соответствующее видео распространили в сети.

Коробки с надписью "Военторг. Индивидуальный рацион питания" показал на видео украинский военный.

"Срок годности - 2015 год. Просроченные пайки! Российские солдаты, обращаюсь к вам и вашим матерям. Какими нужно быть дебилами вашим генералам, чтобы снабжать свою армию просроченными пайками. Сейчас февраль 2022 года. Вы в Украине. Вы погибаете в Украине непонятно за что. Вас еще снабжают просроченными пайками.

Матери российские, заберите своих детей отсюда, пока мы не побили здесь всех их, пока они не сгнили здесь", - сказал защитник.

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