Воюющий в Украине доброволец из Хорватии жестко обратился к россиянам 1.03.2022, 7:19

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Видеофакт.

Доброволец из Хорватии, с 2014 года воюющий на стороне Украины против РФ, обратился к россиянам.

"За нами едет еще группа иностранных добровольцев, и все мы будем защищать Мариуполь. С собой мы принесли, скажем так, интересные подарки для ватных сепаратистов и кац**ського лайна", - сказал он.

По словам добровольца, единственное, что россияне могут, – это стрелять "Градами" по мирным людям.

"Вы пи**расы, не умеете воевать, вы убегаете с поля боя. Вы только знаете убивать гражданских людей, стрелять "Градами", артиллерией по школам, детским садикам, убивать детей", – сказал доброволец.

"А те подарки, которые мы принесли, вам это очень не понравится. Но вы их так почувствуете, что вам будет капец. Поэтому, мариупольцы, не беспокойтесь, мы с вами!" - подытожил он.

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