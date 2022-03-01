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Командующий обороной Киева: Возле Киева брошено много российской техники, еще больше сожжено

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  • 1.03.2022, 11:37
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Командующий обороной Киева: Возле Киева брошено много российской техники, еще больше сожжено
Фото: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Такого отпора враг не ожидал.

Командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что ситуация в столице остается напряженной, пишет «Новое время».

По его словам, оккупанты применяют тактику уничтожения гражданской инфраструктуры и наносит ракетные удары по всей территории Украины.

Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы.

«Силы обороны продолжают выполнять возложенные на них задачи по обороне Киева. Наши подразделения круглосуточно наносят невосполнимые потери врагу. Много российской техники брошено. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха — Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не скрыться ни в день, ни ночью», — подчеркнул Сырский.

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