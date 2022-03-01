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Белорусские заводы находятся на грани остановки

  • 1.03.2022, 12:03
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Белорусские заводы находятся на грани остановки

Заработали санкции, а также начались проблемы из-за войны с Украиной.

Производство на «Нафтане» частично приостановлено, сообщили «Еврорадио» источники. Украина была одним из основных покупателей белорусских нефтепродуктов.

Похожая ситуация, утверждают источники, на заводе «Полимир».

Также война в Украине и санкции против «Гродно Азота» привели к тому, что на предприятие возвращаются составы с ранее отгруженной продукцией. В результате появилась проблема отгрузки ново-произведенных товаров.

Сейчас руководство предприятия ищет выход из сложившейся ситуации, но без временной остановки производства будет сложно обойтись.

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