Жители Харькова обратились к россиянам после авиаудара по городу

Жители Харькова обратились к россиянам после авиаудара по городу3
- 1.03.2022, 16:02
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Сильное видео.
После мощного обстрела Харькова жители города собрались обратились к россиянам на фоне разрушенной площади Свободы.
Осторожно, нецензурная лексика.
«Посмотрите русские, что вы бл**ь делаете? Центр города, мы праздники гуляли тут. Остановитесь, душите эту тварь е**чую! Российская ракета, пошла на**й!», — выкрикивают харьковчане.
Утром 1 марта российские оккупанты вновь начали обстреливать Харьков. Снаряды взрывались на центральной площади Свободы.
"Посмотрите, бл@дь, русские, что вы делаете"— НВ (@tweetsNV) March 1, 2022
Харків'яни звернулися до росіян після авіаудару по місту.
Відео: Українська правда pic.twitter.com/g84genS74O