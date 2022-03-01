Жители Харькова обратились к россиянам после авиаудара по городу 3 1.03.2022, 16:02

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Сильное видео.

После мощного обстрела Харькова жители города собрались обратились к россиянам на фоне разрушенной площади Свободы.

Осторожно, нецензурная лексика.

«Посмотрите русские, что вы бл**ь делаете? Центр города, мы праздники гуляли тут. Остановитесь, душите эту тварь е**чую! Российская ракета, пошла на**й!», — выкрикивают харьковчане.

Утром 1 марта российские оккупанты вновь начали обстреливать Харьков. Снаряды взрывались на центральной площади Свободы.

"Посмотрите, бл@дь, русские, что вы делаете"



Харків'яни звернулися до росіян після авіаудару по місту.



Відео: Українська правда pic.twitter.com/g84genS74O — НВ (@tweetsNV) March 1, 2022

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