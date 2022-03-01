закрыть
1 марта 2022, вторник, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Харькова обратились к россиянам после авиаудара по городу

3
  • 1.03.2022, 16:02
  • 8,860
Жители Харькова обратились к россиянам после авиаудара по городу

Сильное видео.

После мощного обстрела Харькова жители города собрались обратились к россиянам на фоне разрушенной площади Свободы.

Осторожно, нецензурная лексика.

«Посмотрите русские, что вы бл**ь делаете? Центр города, мы праздники гуляли тут. Остановитесь, душите эту тварь е**чую! Российская ракета, пошла на**й!», — выкрикивают харьковчане.

Утром 1 марта российские оккупанты вновь начали обстреливать Харьков. Снаряды взрывались на центральной площади Свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип