Украина может нанести превентивный удар по Беларуси 1.03.2022, 19:06

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Об этом заявил глава украинского СНБО Алексей Данилов.

ВСУ может нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси, чей режим является военным союзником российских оккупантов и содействует их вторжению в Украину.

Об этом во вторник, 1 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает «Новое время».

Отвечая на вопрос, готова ли Украина начать наносить удары не только по тем российским войскам, которые находятся здесь, но и по силам противника в Беларуси, он ответил утвердительно.

«Естественно», — сказа Данилов в эфире телеканала Украина 24, добавив, что такой шаг возможен, если будет соответствующее решение верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского.

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