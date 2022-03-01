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Украина может нанести превентивный удар по Беларуси

  • 1.03.2022, 19:06
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Украина может нанести превентивный удар по Беларуси

Об этом заявил глава украинского СНБО Алексей Данилов.

ВСУ может нанести превентивный ракетный удар по территории Беларуси, чей режим является военным союзником российских оккупантов и содействует их вторжению в Украину.

Об этом во вторник, 1 марта, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает «Новое время».

Отвечая на вопрос, готова ли Украина начать наносить удары не только по тем российским войскам, которые находятся здесь, но и по силам противника в Беларуси, он ответил утвердительно.

«Естественно», — сказа Данилов в эфире телеканала Украина 24, добавив, что такой шаг возможен, если будет соответствующее решение верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского.

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