Жительница Бурятии узнала на видео своего сына, попавшего в плен в Украине 1.03.2022, 19:33

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В Улан-Удэ мать пленного оккупанта вышла на одиночный пикет.

В Улан-Удэ мать пленного контрактника Сергея Очирова вышла на одиночный пикет. Женщина встала около памятника головы Ленина и развернула плакат «Нет войне». На камеру она сказала: «Я мать Сережи Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война».

25-летний водитель Сергей Очиров участвовал в спецоперации на территории Украины. Вчера, 28 февраля, его грузовик, на котором Очиров вёз ракеты, попал под обстрел. Самого Сергея ранило, он попал плен. Украинские военные записали ролик, в котором показывают лежащего Очирова и говорят: «Вот, друзья мои, первый наш трофей. Ты кто?». Парень отвечает: ««Бурят я. Тыловики мы, ракеты везли. Нам сказали вперёд ехать. За танками ехали».

Видео распространилось по бурятским пабликам, хотя многие посчитали его фейком. Но ролик увидела мать Сергея. В разговоре с ЛБ она подтвердила, что снят именно её сын. Эту же информацию Ирина озвучила в разговоре с тележурналисткой из Улан-Удэ Ларисой Иринцеевой.

«Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк, — говорит Ирина. — Вот, я его мама. Вот он мне позвонил, вот я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: „А вы докажите, что это не фейк“. Да я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю — это мой сын».

Сергей служит в военной части на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Раньше семья Очировых жила в Иркутской области, а несколько лет назад перебралась в Бурятию. После окончания школы Сергей отучился в училище по специальности «механик-водитель». Вскоре его призвали в армию. После срочной службы Очиров стал контрактником. «Он не такой молодой пацан. Семь лет, считай, служит. И он настоящий мужичок», — говорит Ирина.

В феврале Сергея отправили на учения в Беларусь. Он связывался с семьёй 23 февраля, поздравлял отца (тот тоже военнослужащий) с праздником. «Ничего не говорил, что их перебрасывают в Украину. Ничего», — вспоминает Ирина. «Если бы знали, куда его отправляют, заставили бы уволиться из армии», — цитирует Ирину журналистка Лариса Иринцеева в своём телеграм-канале. Вчера, 28 февраля, Сергей позвонил матери, сказал, что ранен в плечо и находится в госпитале. В этот же день она увидела украинский ролик.

После того, как стало известно, что Сергей попал в плен, Ирина проплакала всю ночь. Утром она пошла к главе Бурятии Алексею Цыденову — но у того был неприёмный день. Тогда мать обратилась к заместителю Цыденова Петру Мордовскому. «Он меня выслушал, но сказал, что не знает, что делать», — поделилась с ЛБ Ирина. До Комитета солдатских матерей Очирова не дозвонилась. Она пыталась обратиться в Минобороны РФ, но там «звонок сбрасывался». В результате Ирина написала заявления в приёмную Президента РФ и в аппарат уполномоченного по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой. А ещё съездила в дацан (буддийский храм — ЛБ) и провела обряд за здоровье сына.

Где конкретно находится Сергей, неизвестно. «Командир части на Дивизке (станция Дивизионная — ЛБ) сначала ничего не знал. Потом сообщил, что, по непроверенным данным, сын лежит в черниговском госпитале», — говорит Ирина. Есть ещё одна информация — Сергей сейчас у местных жителей, и ему нужна квалифицированная медицинская помощь.

«Я вижу, что на видео сын растерян, — говорит Ирина. — Почему на видео он один? Где остальные парни? Где эта колонна, которая шла с боеприпасами? Никто ничего не знает. Кто его в плен-то захватил? Эти нацисты или войска украинские? Это же разные понятия, получается. Нацисты — они же безжалостные. Я просто ничего не знаю. Совсем ничего. Просто хочу, чтобы сын вернулся домой».

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