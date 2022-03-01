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Белорусы объявили «Рельсовую войну» российским оккупантам

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  • 1.03.2022, 19:59
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Белорусы объявили «Рельсовую войну» российским оккупантам

Жители страны вспомнили о славных подвигах белорусских партизан.

За последние три дня на Белорусской железной дороге разворачивается полномасштабная «Рельсовая война». Партизаны действуют с целью нарушения работы железнодорожного транспорта противника и вывода из строя перевозимых по железной дороге живой силы, техники и материальных средств.

Как сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси, на остановочном пункте Синяво, вблизи станции Столбцы (Барановичское отделение БелЖД), сожгли шкаф управления СЦБ (устройство сигнализации, централизации и блокировки). В результате проведенной диверсии, светофоры и стрелочные переводы на данном участке находятся в нерабочем состоянии.

Вчера в 23:08 на перегоне Останковичи-Жердь (Гомельское отделение БелЖД) также был сожжен релейный шкаф управления СЦБ. В результате проведенной диверсии, светофоры и стрелочные переводы на данном участке находятся в нерабочем состоянии.

Ночью на перегоне Могилев-2 - Буйничи (Могилевское отделение БелЖД) из-за закорачивания рельсовых цепей наблюдались проблемы с движением поездов.

На сегодняшний день Белорусская железная дорога не в состоянии обеспечить безопасность своей инфраструктуры. Воинские эшелоны со стороны РФ не передвигаются по ночам. Локомотивные бригады начали боятся выходить на смены и везти поезда.

На фото показано, что осталось от шкафа СЦБ после проведенной диверсии на остановочном пункте Синяво.

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