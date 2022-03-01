Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС 6 1.03.2022, 20:35

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«За» проголосовали 637 из 676 парламентариев.

Европейский парламент признал европейскую перспективу Украины, проголосовав «за» резолюцию, призывающую предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Об этом сообщает «Новое время».

Документ под названием «Российская агрессия против Украины» был поддержан Европарламентом во вторник в рамках внеочередного заседания. Проголосовало 676, из них «За» — 637, «против» — 13, воздержалось — 26.

«Призываем институты Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и на основе заслуг, а тем временем продолжать работать над ее интеграцией в единый рынок ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации», — говорится в резолюции Европарламента.

ЕП решительно осудил незаконную, неспровоцированную и необоснованную военную агрессию Российской Федерации против Украины, а также причастность к этой агрессии Беларуси.

«Требуем, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила всю военную деятельность в Украине, безоговорочно вывела все военные и военизированные формирования и военную технику со всей международно признанной территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах», — заявили в Европарламенте.

Резолюция «решительно осуждает использование российскими военными территории Беларуси при поддержке белорусских сил для начала военной агрессии против Украины и выражает глубокую обеспокоенность по поводу рисков, связанных с отказом Беларуси от своего нейтралитета и размещением у себя российских военных».

Кроме того, ЕП выразил «безраздельную солидарность с народом Украины, который уже пережил восемь лет войны в своей стране, и самым решительным образом осуждает действия России против Украины».

В резолюции также говорится о том, что ЕП выражает «свою безутешную скорбь в связи с трагической гибелью людей и человеческими страданиями, вызванными российской агрессией, и подчеркивает, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также неизбирательные нападения запрещены международным гуманитарным правом и, следовательно, представляют собой военные преступления».

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