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ГУР МО: РФ готовит провокацию для оправдания привлечения войск режима Лукашенко в войне против Украины

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  • 1.03.2022, 20:38
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ГУР МО: РФ готовит провокацию для оправдания привлечения войск режима Лукашенко в войне против Украины

Украинские разведчики обнаружили у границы ориентировочно 300 белорусских танков.

Главное управление разведки Минобороны заявило о подготовке Россией провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО.

Украинские разведчики обнаружили у границы ориентировочно 300 белорусских танков. Пока они остаются на территории Беларуси.

"Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (примерно 30 км от Государственной границы Украины). Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск", – говорится в сообщении.

Военные подразделения Беларуси появились у границ Украины накануне. Они сосредоточились на Волынском направлении.

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