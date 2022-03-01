Официальная страница Путина в Facebook заблокирована благодаря украинской киберармии 4 1.03.2022, 20:52

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На странице было 3,5 миллиона подписчиков.

Украинская киберармия заблокировала в социальной сети Facebook официальную страницу правителя РФ Путина, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Чиновник рассказал, что на странице было 3,5 млн подписчиков. Теперь поисковик не показывает страницу Путина.

Кроме того, Геращенко призвал распространять фото и видео контента о преступлениях российских кафиров на территории Украины: потому что информационно-психологической войне это эффективнее всего.

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