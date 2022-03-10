Украина 15-й день сражается за свою свободу (онлайн)1
- 10.03.2022, 9:00
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(обновляется) Главные события на данный момент.
Украинцы 15-й день мужественно противостоят российскому вторжению. Основные бои идут по направлению Киева, Чернигова, Харькова, Николаева и Мариуполя. Последний российский войска блокируют уже 9 дней. В Мариуполе началась настоящая гуманитарная катастрофа.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 15-х суток войны. Что происходило в Украине 9-го марта вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
9:36 «У нас трупов капец. Мы должны были заехать в аэропорт, нас просто Бог отвел. Иначе нам всем был бы конец». Опубликован очередной перехват разговоров оккупантов.
9:29 Результат встречи теробороны с войсками РФ в Сумской области: уничтожено более 20 единиц российской техники.
Среди «трофеев» - 3 бронетранспортера, несколько танков, «Гвоздика», пара грузовиков и миномет.
9:23 С начала вторжения Россия выпустила 710 ракет против Украины.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США.
9:13 Россия признала, что использует в Украине ТОС-1А «Солнцепек».
Канал «Звезда» опубликовал информацию о ликвидации оккупанта-наводчика Сергея Губарева и о том, что 4 марта в бою в Черниговской области он использовал систему «Солнцепек». Этот вид вооружения использует термобарические боеприпасы. Использование такого оружия противоречит международному праву касательно правил и обычаев ведения войны.
9:07 На подступах к Киеву уничтожена техника врага. Отметим, что несмотря на все попытки подойти к столице Украины, российские войска постоянно останавливались на подступах к городу.
8:57 Российские власти утверждают, что срочники не принимают участие в войне с Украиной. Однако Украина опровергает это. На фото солдат-срочник Польщиков Николай.
8:54 Украинская армия ночью совершила контратаку под Киевом. «Мы подбили пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны артиллерийские бои», — сказал во время эфира советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
8:48 Как украинская артиллерия отрабатывает по российским танкам под Киевом. Ювелирная работа.
8:42 Глава оперативного штаба Одессы заявил, что российские военные корабли перебазировались в Крым. Это говорит о том, что они пока не намерены высаживать десант на побережье Одесской области.
8:30 Ужасающие кадры из Мариуполя. Город уже 9 дней находится под постоянным обстрелом российских войск. Людей приходится хоронить в братских могилах.
8:27 Защитники Мариуполя за прошедшие сутки, 9 марта, уничтожили 4 российских танка, 1 БМП, а также уничтожили и повредили еще 11 единиц вражеской бронированной техники.
8:19 Турецкий «Байрактар», стоящий на вооружении украинской армии, уничтожает российский танк.
8:15 Советник офиса президента Украины заявил, что ФСБ РФ сдает ВСУ местоположение боевиков Кадырова.
8:13 Расследователь Bellingcat Христо Грозев считает, что Россия попытается через 7-10 дней заморозить войну в Украине. Позиции оккупантов ослабевают, но признавать поражение агрессор не захочет.
8:10 Оперативная информация по состоянию на 07:00 10 марта по поводу российского вторжения. 15 сутки героического противостояния украинского народа
Силы обороны Украины сдерживают наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Идет круговая оборона города Мариуполя.
Вместе с тем, продолжается прикрытие госграницы с Республикой Беларусь.
Украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.
Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника.
Осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).
В течение последних двух уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован.