«Потерял 700 белорусских рублей только на курсовой разнице» 1 10.03.2022, 17:45

12,566

Как, кому и сколько белорусы переплатили из-за скачков курса.

Кажется, покупки на заграничных сайтах с помощью белорусской карты становятся новым экстремальным развлечением для тех, кому не хватает остроты в жизни. В прошлом материале банки говорили, что все дело в пересчете курса в платежной системе и что человек может видеть списанную конверсию, но это оказалось не совсем так, пишет «Онлайнер».

Снятую с вас конверсию придется посчитать самостоятельно, а комиссию за перевод снимает не только банк, но и сами платежные системы — Visa и Mastercard. В итоге всех этих манипуляций ваша покупка на условном Ozon может стать вдвое дороже.

«Потерял 700 белорусских рублей только на курсовой разнице»

Читатели продолжают заваливать редакцию историями о том, как купили товар в валюте / получили перевод в российских рублях / сняли деньги в банкомате и удивились (мягко говоря) снятым в итоге с них суммам. Причем некоторые столкнулись с этим еще до начала масштабных прыжков курса — в январе 2022 года.

— Уже несколько лет подряд я совершаю платежи со своей карты в белорусских рублях на российских сайтах, средние суммы — около 1500 российских рублей в месяц. Суммы блокируются в белорусских рублях по актуальному курсу и, как правило, в течение трех суток могут корректироваться. В конце декабря я совершил 28 транзакций, а 3 января обнаружил минус 28 рублей на карте. Специалист банка долго не мог объяснить мне, в чем дело, а потом сообщил, что такая ситуация, скорее всего, связана с «внутренним курсом» платежной системы Mastercard. Мол, в течение месяца Mastercard присылает информацию и списывает деньги. На вопрос, почему раньше такого не был, мне сказали, что до этого курс совпадал. В январе и феврале у меня было семь транзакций на сумму около 10 500 российских рублей, а 1 марта снова оказался долг на карте — минус 17 рублей. Спустя еще пару дней минус был уже 42 рубля, хотя не совершал ни одной операции по карте. Неужели это Mastercard «съела» около 10% суммы просто так?

Что ж, стоит признать, что меньше всех повезло тем, кто совершал покупки или получал переводы в российских рублях. И неважно, в какой валюте вы при этом платили или получали перевод — суммы разницы выходили гигантские.

— Я получил как физическое лицо денежный перевод из России. Коммерческий банк при конвертации валюты в белорусские рубли использовал внутренний курс банка, который на целых 16% превышал курс Нацбанка, — рассказывает Дмитрий. — В итоге я потерял 700 белорусских рублей исключительно на курсовой разнице. При этом больше недели пытаюсь получить ответ от коммерческого банка, как это вообще произошло. По мне, все выглядит как спекулирование банками вокруг ситуации на валютном рынке. Уверен, с данной проблемой сталкиваются многие белорусы.

Некоторые покупатели сравнили курсы платежных систем и курсы банков, и все равно их дебет с кредитом не сошелся. Похоже, если курс скачет слишком активно, то понять, каким конкретно он был на каждом этапе операции в банке и самой системе все эти три-семь дней, едва ли возможно.

— Первого марта я оплатил на Ozon покупку стоимостью 3199 российских рублей. Операция прошла 3 марта, с меня списалось 126,06 белорусского рубля. Получается, банк снимал по 4 белорусских рубля за 100 рублей соседней страны. После долгих разговоров я выяснил, что платежная система Mastercard прислала в банк запрос на списание 34,07 евро, которые банк списал по своему курсу покупки — 3,7 рубля за евро, — вспоминает Никита. — Но на сайте Mastercard есть общедоступный калькулятор, который показывает списание по курсу 27,32 EUR за 3199 RUB. Мой банк комиссию за операцию не берет, поэтому могу предполагать, что или платежная система дает неверную информацию на своем сайте, либо банк обманывает, что пришел запрос на такую сумму. Ситуация не единичная, у друзей также списали гораздо больше денег за платежи по картам Mastercard.

Впрочем, журналисты нашли одного человека, которому вернули гигантскую курсовую разницу. Правда, вместо 170 евро только 120, и не в белорусском, а зарубежном банке. Как и в случае с остальными, никаких оповещений об этом не приходит, просто баланс становится больше.

— Я получаю деньги на белорусскую карту, а потом перевожу их на валютный счет в Польше, так как живу там, — говорит Евгений. — Недавно вышло так, что во время скачка курсов мне нужно было оплатить дорогостоящий заказ в российском магазине — 71 000 российских рублей. На момент оплаты (28 февраля) по курсу моего банка это выходило чуть более 600 евро. Представьте мое удивление, когда на карте у меня заморозили 770 евро! Двое суток метаний и попыток узнать, что происходит, а потом отменить оплату в банке, ничем не закончились, пришлось смириться. В магазине мне сказали, что могут вернуть деньги, но в российских рублях (которые к тому времени уже почти превратились в фантики). В общем, я смирился и стал ждать заказ. А спустя пять дней заметил, что баланс на карте стал на 120 евро больше, хотя никаких уведомлений об этом не приходило и в расходах не видно. То есть мне вернули лишнюю списанную конверсию за пять дней между совершением перевода и датой операции.

«Система работает давно, но курсы не менялись так сильно, чтобы люди могли это заметить»

Вкратце, это происходит так: банк не фиксирует сумму покупки карточкой, а проводит операцию в два этапа: сначала блокирует сумму операции в валюте покупки, а через несколько дней после оплаты покупки в банк покупателя из банка-эквайера (который обслуживает продавца) поступает информация для списания суммы совершенной операции. Из-за этой задержки и возникает курсовая разница.

— Такая система работает давно, но курсы не менялись так сильно, чтобы люди могли это заметить. Курсовая разница происходит, только если на момент отражения операции по счету изменился курс валют. Отражение операции по счету происходит, когда в банк поступает финансовый документ, а это примерно пять-семь дней, — поясняли Onlíner в одном из банков.

Проблема в том, что узнать о таких списаниях (впрочем, как и о поступлениях) чаще всего можно лишь случайно: списание не отображается в расходах или оповещениях, потому курсовую разницу придется вывести только с помощью математических расчетов в выписке по счету.

— У банка нет технической возможности отображать курсовую разницу: банк не знает, каким будет курс на момент закрытия операции. Клиент может посмотреть курсовую разницу сам, если сравнит выписку по карте и выписку по счету. Для этого нужно сперва посмотреть сумму блокировки, а спустя время — сумму списания. Разница между ними — это и есть курсовая разница, — говорят специалисты банка.

Кроме курсовой разницы, сами платежные системы тоже списывают свой процент. Но только если валюта карты и валюта операции разные. Если валюта карты и валюта операции одинаковые, то курсовых разниц не будет.

— При совершении операции с использованием карточек Visa/Masterсard вне эквайринговой сети банка и банков-партнеров — если валюта операции отличается от валюты карты — к списываемой сумме добавляется комиссия за конверсию — 1%, — добавили в банке.

Приведем пример. Допустим, вы счастливый обладатель карты платежной системы Mastercard в белорусских рублях. 1 марта вы оплатили две виниловые пластинки на одном из заграничных сайтов — по 50 евро за каждую с учетом доставки. Курс в вашем банке на момент совершения покупки был 2,9 рубля за один евро, и на вашем счету заморозили 290 рублей. Спустя неделю банк продавца списывает с вас эту же сумму в валюте, но уже по новому курсу — 4,5 рубля за евро. То есть покупка, которую вы вроде как уже оплатили и мысленно распаковали, стоит уже 450 рублей, и с вас списывается курсовая разница — 160 рублей. И сюда же комиссия системы Mastercard в 1% — 1 евро, или 4,5 рубля. В итоге вместо 290 рублей за две пластинки вы отдадите 454,5 рубля. Сюда же можно добавить комиссию некоторых банков за платеж в другой валюте, нежели счет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».