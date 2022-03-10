Беларусь превратится в Венесуэлу 15 апреля 15 10.03.2022, 19:29

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Сначала все подорожает в 10 раз, потом в 100, затем в 1000 и т. п.

Эксперты Morgan Stanley прогнозируют, что самый мощный дефолт в истории царской, советской и постсоветской России произойдет уже 15 апреля. Исчезновению экономики будет предшествовать невозможность находящихся на грани банкротства российских компаний выплачивать деньги по кредитам, пишет журнал «Русский базар».

С начала года, напомним, суверенный долг России нанёс инвесторам убытки в размере 81%.

Аналитики называют экономический крах фашиствующей страны «в стиле Венесуэлы» (Venezuela-Style Default). Сначала всё подорожает в 10 раз, потом в 100, затем в 1000 и т. п. Инфляция будет разгоняться до бесконечности, так как ни одной подушки финансовой безопасности у России уже не осталось.

К концу года уровень безработицы может превысить 70%, а средняя месячная зарплата в пересчете на доллары (курс на чёрном рынке) $5-$10. Для спасения населения от голода властям придется вводить продуктовые талоны. Как показывает опыт Венесуэлы, они спасают только на некоторое время. Рано или поздно с полок магазинов исчезает абсолютно всё.

Вслед за российской экономикой рухнет и экономика Беларуси. Усатый таракан Лукашенко, напомним, получает до 95% бюджета из Москвы. Обе страны быстро превратятся в экономически выжженную и изолированную от внешнего мира территорию с жестким тоталитарным режимом и полным информационным вакуумом. Отключение интернета в России намечено на эту пятницу (перестанет работать абсолютно всё, кроме нескольких пропагандистских новостных ресурсов с доменом RU).

В минувшие выходные кредитное агентство S&P снизило рейтинг России с BBB- до BB+. Это означает, что в ближайшие несколько десятилетий экономика будет идти только вниз. Глубочайшая нищета станет логичным наказанием для 140 млн. человек, поддержавших путинскую «спецоперацию», которая на деле является геноцидом украинского населения.

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