Украинская разведка опубликовала данные кадыровских командиров на Киевщине 10.03.2022, 19:36

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Одного уже убили.

Представители силовых структур России начали сами искать возможность связаться с украинской разведкой и сообщить полезную информацию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что, понимая неотвратимость наказания за военные преступления на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины. Также в качестве «входного билета» они предлагают различную информацию.

«На днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины. По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную по вопросам невозможности определения источника утечки информации», - говорится в сообщении.

В документе указано, что 24.02 через зону ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа Росгвардии РФ (из состава войск национальной гвардии Чеченской республики):

Батальонов Север (командир Магомед Тушаев – погиб)

Батальон Юг – (командир Хусейн Межидов)

ОМОН «Ахмат-Грозный» (Анзор Бисаев)

Общая численность – более 1200 человек

Что известно о главарях

Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 -26.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141-го моторизованного полка Национальной гвардии Чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины.

Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по чеченской республике Ахмат з дислокацией в г. Грозный.

Использует номер 79299158888 и числится в базе как Анзор Б., Анзор Борец, Амон2.

Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или с. Бабинцы (опознан по видеозаписи).

Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизованного ордена Жукова батальона «Юг». Использует номер: 79003678059, ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы. Также опознан по видеосвязи.

Разведка опубликовала данные о чеченских командирах Росгвардии на Киевщине

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