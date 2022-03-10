Уроженец Жодино Евгений Литвинкович дал концерт в подвале Киева 2 10.03.2022, 19:38

3,884

Певец остался в осажденном городе.

Уроженец Жодино, а ныне киевлянин Евгений Литвинкович остался в осажденном городе. 8 марта он дал концерт для соседей в подвале дома, пишет ex-press.by.

Импровизированный концерт прошел во время одной из воздушных тревог. Евгений Литвинкович пел, Андрей Здаров (Литвиненко) играл на гитаре.

«Насколько это возможно, удалось отвлечься и улыбнуться тем, кто остался по нашему адресу, — написали зрители в соцсетях. — Страшно представить, как будем праздновать Победу и какие застолья-концерты устраивать!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».