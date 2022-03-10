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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 10 марта

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  • 10.03.2022, 20:05
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 10 марта

ВСУ освободили село на Черниговщине, на других направлениях оттеснили врага.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информация по состоянию на 18 часов по Киеву (19:00 по Минску).

В четверг на Полесском и Волынском направлениях ВСУ заставили оккупантов отойти на невыгодные для него рубежи, на Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка (Куликовский район Черниговской области).

«Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях вынудили противника отойти на невыгодные ему рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

Российские оккупанты остановлены на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Сообщается, что в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.

В четверг захватчики сосредоточили усилия на распространении дезинформации и пропаганды по всем имеющимся информканалам.

«Несмотря на то, что находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают. Среди военнослужащих ходят слухи о несостоятельности министерства обороны РФ выплачивать денежное обеспечение из-за действий санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений», - отметили в Генштабе.

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