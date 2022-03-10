закрыть
10 марта 2022, четверг, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В «Беларусбанк» пришел официальный запрет на продажу валюты

2
  • 10.03.2022, 20:24
  • 4,392
В «Беларусбанк» пришел официальный запрет на продажу валюты

Белорусы не могут снять свои валютные вклады.

В «Беларусбанк» пришел официальный запрет на продажу валюты.

В четверг вечером читатель «Салiдарнасцi» побывал в одном из минских отделений банка, где поинтересовался, можно ли купить доллары или евро. Наличие запрета сотрудники банка не подтверждали, при этом говорили, что валюты для продажи нет.

В это же время две женщины пытались снять свои валютные вклады. В этом им было отказано, со ссылкой на отсутствие долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: