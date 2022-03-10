В «Беларусбанк» пришел официальный запрет на продажу валюты 2 10.03.2022, 20:24

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Белорусы не могут снять свои валютные вклады.

В «Беларусбанк» пришел официальный запрет на продажу валюты.

В четверг вечером читатель «Салiдарнасцi» побывал в одном из минских отделений банка, где поинтересовался, можно ли купить доллары или евро. Наличие запрета сотрудники банка не подтверждали, при этом говорили, что валюты для продажи нет.

В это же время две женщины пытались снять свои валютные вклады. В этом им было отказано, со ссылкой на отсутствие долларов.

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