В «Беларусбанк» пришел официальный запрет на продажу валюты2
- 10.03.2022, 20:24
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Белорусы не могут снять свои валютные вклады.
В «Беларусбанк» пришел официальный запрет на продажу валюты.
В четверг вечером читатель «Салiдарнасцi» побывал в одном из минских отделений банка, где поинтересовался, можно ли купить доллары или евро. Наличие запрета сотрудники банка не подтверждали, при этом говорили, что валюты для продажи нет.
В это же время две женщины пытались снять свои валютные вклады. В этом им было отказано, со ссылкой на отсутствие долларов.