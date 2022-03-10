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Что сегодня привезли в Гомель российские оккупанты

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  • 10.03.2022, 21:14
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Что сегодня привезли в Гомель российские оккупанты

Над Речицей пролетели три истребителя.

Что сегодня привезли в Гомель российские оккупанты. Об этом написал «Флагшток»:

- Гомель-Нечетный: железнодорожники по-прежнему стараются не показывать оружие агрессора, такие составы ставят подальше от пешеходного моста. С утра прибыл состав: «Тигры», полувагоны с боеприпасами, пусковая установка на базе Камаза и теплушка с буржуйкой для сопровождения.

- Гомельский вокзал: прибывают все новые солдаты. Ночуют на втором этаже вокзала на полу, милиция на ночь перекрывает ленточкой главную лестницу вокзала.

- Самолеты и вертолеты: интенсивное движение вертолетов в первой половине дня, пролет трех истребителей над Речицей, пролет реактивного самолета над Гомелем на большой высоте.

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