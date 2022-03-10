За поддержку Украины осуждена на 45 суток глава независимого профсоюза «Нафтан» 18 10.03.2022, 21:32

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Ольгу Бритикову осудили за листы бумаги с надписью «Нет войне».

За поддержку Украины осуждена в третий раз подряд глава независимого профсоюза «Нафтан», сообщает правозащитный центр «Весна».

Ольгу Бритикову задержали в Новополоцке 27 февраля на избирательном участке. Ее обвинили в том, что она фотографировала бюллетень. В результате суд приговорил ее к 15 суткам ареста. Через несколько дней Ольгу судили во второй раз – за антивоенную одежду ей дали еще 15 суток.

Сегодня стало известно, что она вновь осуждена. По предварительной информации, на этот раз Ольгу судили за листы бумаги с надписью «Нет войне» на окнах. Результат – еще 15 суток. Всего Бритикова проведет за решеткой 45 суток. Она содержится в изоляторе временного содержания в Ушачах.

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