За поддержку Украины осуждена на 45 суток глава независимого профсоюза «Нафтан»18
- 10.03.2022, 21:32
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Ольгу Бритикову осудили за листы бумаги с надписью «Нет войне».
За поддержку Украины осуждена в третий раз подряд глава независимого профсоюза «Нафтан», сообщает правозащитный центр «Весна».
Ольгу Бритикову задержали в Новополоцке 27 февраля на избирательном участке. Ее обвинили в том, что она фотографировала бюллетень. В результате суд приговорил ее к 15 суткам ареста. Через несколько дней Ольгу судили во второй раз – за антивоенную одежду ей дали еще 15 суток.
Сегодня стало известно, что она вновь осуждена. По предварительной информации, на этот раз Ольгу судили за листы бумаги с надписью «Нет войне» на окнах. Результат – еще 15 суток. Всего Бритикова проведет за решеткой 45 суток. Она содержится в изоляторе временного содержания в Ушачах.