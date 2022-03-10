Как белорусов могут затронуть ограничения на поставку евро и другие санкции ЕС 10.03.2022, 22:03

5,938

Три банка будут отключены от SWIFT.

Вчера на сайте Еврокомиссии появилась информация о новых санкциях в отношении Беларуси. Как и ожидалось, три банка будут отключены от SWIFT. Также введен запрет на некоторые операции с Нацбанком, а еще в нашу страну нельзя поставлять банкноты евро. «Онлайнер» рассказывает, какими последствиями это грозит.

Новый санкционный пакет Европы в отношении Беларуси очень похож на российский. С 12 марта там отключают от SWIFT семь банков, и одновременно вводится запрет на поставку и продажу банкнот евро. Отдельно прописано, что запрет не распространяется на туристов и дипломатов, то есть евро по-прежнему смогут ввозить для личного пользования граждане, которые едут в Россию, а также члены их семей. Можно предположить, что такие же правила будут действовать и для белорусов.

А кого в таком случае лишат евро?

Как поясняет научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук, в первую очередь запрет на предоставление евро касается банков, которым нужно пополнять запас наличности.

— Когда у людей возникает желание снять деньги со счетов и желание это массовое, банкам нужны наличные. Запас, естественно, у них есть, но он ограничен (банки не могут абсолютно все валютные обязательства обеспечить в наличной валюте, это нормально). Чтобы перевести безналичные деньги в наличные, банк обращается к другому банку, который находится в стране, где эмитируется нужная валюта. В случае с евро — это любой банк Еврозоны.

Со счетов белорусского банка списываются средства, а взамен ему поставляют наличную валюту — банально самолетом в мешках она прилетает в страну и поступает в распоряжение банка. Сейчас такой возможности белорусские банки будут лишены, — объясняет эксперт.

Не исключена ситуация, когда удовлетворить дополнительную потребность в евро банкам уже не получится, ведь «подкрепления» в виде наличных банкнот брать будет неоткуда. А это значит, что не все желающие смогут снять наличные евро, чтобы хранить их дома, говорит Дмитрий Крук.

— Да, в первую очередь сейчас спрос у населения на доллар, а не на евро. Но ограничения на наличные евро также могут быть болезненны.

А что с резервами Нацбанка? Их заморозят?

В новых санкциях в отношении Беларуси есть еще один важный пункт, который может оказать влияние на белорусскую экономику. Это запрет на операции с Нацбанком, связанные с управлением резервами или активами.

— Фактически начинается заморозка белорусских резервов — это то, что уже сделано в отношении России, но отличие в том, что там ограничения введены практически всеми развитыми странами. В ситуации с белорусскими резервами об этом заявил пока только Евросоюз.

Для чего стране нужны резервы?

Для проведения валютных интервенций, если необходимо сгладить резкие колебания обменного курса.

Для вливания ликвидности в банки, которые сейчас могут остро нуждаться в «валютных инъекциях».

Для выплат по государственным долгам.

Для центрального банка валютные резервы — это, по сути, подушка безопасности, лишиться которой не хочется никому.

— Новые санкции в отношении Беларуси предполагают, что Нацбанк не сможет распоряжаться только теми резервами, которые находятся на территории Евросоюза. Вопрос в том, какая часть резервов находится под юрисдикцией европейских стран. Именно от этого зависит степень чувствительности для белорусской экономики. Известно, что номинированы наши резервы в долларах, евро, фунтах, йенах и юанях, но в какой пропорции — информация не раскрывается, — говорит Дмитрий Крук.

Что касается запрета на «листинг и услуги в отношении акций госпредприятий» на торговых площадках ЕС, для Беларуси это не будет серьезным ударом, считает эксперт.

— В наших реалиях это не очень актуально, потому что белорусские госкомпании не котируются на биржах в принципе. Для нашей страны это некритично, мы еще до этого не доросли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».