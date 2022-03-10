В Сумской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов

В Сумской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов2
- 10.03.2022, 22:14
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Фоторепортаж.
Украинские защитники разгромили российскую колонну снабжения в Сумской области 7 марта.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"За эту операцию следует давать Героя Украины. Образцовый разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ".
Как установил Дмитрий Путята, колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом – 4 БТР-80 и зенитно-ракетный комплекс Оса-АКМ. Вся колонна была уничтожена, вероятно, в районе села Колесники", - написал Бутусов.
"Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла серьезный ущерб наступательным операциям российских войск", - подчеркнул журналист.