В Сумской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов 2 10.03.2022, 22:14

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Фоторепортаж.

Украинские защитники разгромили российскую колонну снабжения в Сумской области 7 марта.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"За эту операцию следует давать Героя Украины. Образцовый разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ".

Как установил Дмитрий Путята, колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом – 4 БТР-80 и зенитно-ракетный комплекс Оса-АКМ. Вся колонна была уничтожена, вероятно, в районе села Колесники", - написал Бутусов.

"Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла серьезный ущерб наступательным операциям российских войск", - подчеркнул журналист.

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