В первую очередь санкции ударили по калийной отрасли и нефтепереработке 3 10.03.2022, 22:21

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Санкции отражаются и на работе банковской сферы Беларуси.

Как санкции бьют по экономике и простым белорусам. Об этом «Филин» на условиях анонимности поговорил с человеком из независимого профдвижения, максимально близкого к рабочим из разных регионов Беларуси.

— Как санкции уже отразились на простых белорусах? На их зарплатах, ценах в магазинах?

— Несколько примеров. Мозырский НПЗ, новополоцкий «Нафтан», самые прибыльные наши предприятия, отменяют различные выплаты по коллективному договору (речь идет о материальной помощи на оздоровление к отпуску, выплат к юбилейным датам, выплат двухнедельного выходного пособия, оплаты дополнительного свободного дня родителям и др. — Прим.).

Это говорит о том, что люди уже начнут терять в своих доходах.

Кроме того, мы видим как санкции отражаются на работе банковской сферы. Девальвация белорусская рубля уже превысила 40%.

Мы такое проходили не один раз. Последний раз что-то похожее было в 2011-м. Сейчас происходит не одномоментная девальвация — евро и доллар прибавляют каждый день, а белорусский и российский рубль, соответственно, теряют с каждым днем.

Белорусы получают зарплаты в белорусских рублях. Безусловно, обесценивание рубля скажется не моментально, но товары по старым ценам рано или поздно уйдут с магазинных полок, а новые цены… Они и раньше росли очень сильно.

Возьмем те же бананы, простой пример. Недавно они стоили три рубля. Когда цена выросла до четырех и выше, люди смотрели на это с недоумением. Теперь же можно увидеть цены в 7,5 рублей и при этом появляется понимание, что это еще не последнее слово, не потолок.

Все это — настоящее испытание для экономики, для людей. Мы оказались на пороге грандиозного шухера, говоря языком киноклассики.

— Кто первым начал ощущать последствия санкций? Какие предприятия или даже отрасли?

— Калийная отрасль, безусловно. Сейчас начнется посевная, будут поставки удобрений на внутренний рынок. Но у нас экономика ориентирована на экспорт. Нужно продавать на внешних рынках, чтобы платились налоги, платились зарплаты.

Второе — нефтеперерабатывающая отрасль. Тут все сложно. И цены мировые на нефть растут, и крупные иностранные компании отказываются работать с российской нефтью. Неизвестно, как будет работать этот рынок дальше. Уже сейчас, как говорилось выше, мы видим сокращение социальных пакетов на предприятиях этой отрасли.

И то, что мы уже имеем также — деревообработка. Значительная часть нашего экспорта, которая также пострадала.

— Власти заявили, что переориентируют данный вид экспорта на азиатский рынок. Но вряд ли это дело одного дня.

— Конечно. Во-первых, это не делается за один день. Во-вторых, есть большая вероятность того, что из-за страха вторичных или первичных, каких угодно санкций азиатские компании будут опасаться с нами сотрудничать.

Имея возможность покупать продукцию деревообработки не у токсичного продавца, они будут работать с надежными поставщиками.

— Чего ждать дальше? Возможна ли остановка, как в России, производств, зависящих от импортных комплектующих? И что будет с безработицей?

— Безусловно, сложившаяся ситуация будет влиять на рынок труда, рынок занятости.

Если говорить о производствах, то и в белорусских машинах есть детали, та же электроника, которая производится не в Беларуси и не в России. Такая проблема будет.

— А как скоро могут наступить подобные негативные последствия?

— Белорусские предприятия успели наработать, что называется, на склад. Поэтому стоит ждать определенной инертности, проблемы начнутся не сразу. Мы видим, что банковский сектор идет в авангарде, а все остальные будут подтягиваться за ним.

То, что было произведено ранее, по старым ценам позволит в какой то мере насытить внутренний рынок, возможно, российский.

Разгрузим склады, а что будет дальше — очень сложно спрогнозировать. Пока идет война и нет каких-то предпосылок для прекращения боев и вывода российских войск, западные компании продолжат уходить из России, отказываться от контрактов. А часть из них прицепом будет затрагивать и Беларусь.

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