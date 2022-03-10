В Беларуси банки перестали принимать российский рубль 6 10.03.2022, 23:08

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Его курс обвалился.

Некоторые банки в Беларуси отказываются менять российские рубли на белорусские деньги или на другую валюту, а в других курс обвалился даже до одного белорусского рубля за 100 российских, сообщает «Белсат».

После российского вторжения в Украину и введения Западом санкций, российский рубль стал стремительно сдавать позиции не только на внутреннем рынке, но также и в Беларуси. Банки нашей страны ставят курс на российскую валюту в пределах одного белорусского рубля за 100 российских рублей. В некоторых пунктах обмена валют вообще прекратили покупку российских денег.

Обусловлено это не только резким падением курсов российской валюты, но и запретом в России продажи валюты. Таким образом белорусские банки сберегают свои валютные сбережения перед возможностью того, что россияне массово направятся в Беларусь, чтобы приобрести валюту.

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