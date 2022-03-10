Вблизи аэродрома Лунинец разбился летательный аппарат
- 10.03.2022, 23:56
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Оттуда оккупанты РФ вылетают бомбить Украину.
Вблизи аэродрома Лунинец в Беларуси разбился летательный аппарат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи Telegram из Беларуси.
"Поступает информация, что сегодня в районе 21:00 жители Лунинца слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку.
Сообщают, что, по предварительной информации, в районе агломерации Кожан-Городок упал самолет или вертолет. В настоящее время идет поисковая операция. Поступает информация, что с аэродрома в Мачулищах вылетел в Лунинец вертолет МО РБ".