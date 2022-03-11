Оккупанты бросили на поле боя в Киевской области танки с боекомплектом и награбленное «добро»14
- 11.03.2022, 9:34
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Что нашли в подсумках солдат разгромленных подразделений 90-й гвардейской танковой армии РФ?
Бронетехнику с боекомплектом и намародеренным «богатством» внутри бросили российские оккупанты на поле боя с защитниками Украины в Киевской области, пишет «Думская».
После разгрома подразделений 90-й гвардейской танковой армии страны-агрессора наши защитники захватили несколько танков и бронемашин врага. Внутри они обнаружили вещи, которые были явно «доблестно» украдены у мирных украинских граждан.
Вот список «боевых трофеев», которые бережно хранились под броней одного из танков Т-72Б:
- женские шерстяные носки (как новые);
- домашние тапочки (унисекс);
- лазерный принтер (изрядно бывший в употреблении);
- кухонный комбайн (не бит, не крашен, в магазинной упаковке, тоже явно добыт в бою).
По всей видимости, возможность безнаказанного грабежа соседей является одной из «духовных скреп русского мира». Этот факт отражен в русских народных преданиях и ностальгических рассказах дедов о «трофейных» немецких велосипедах, патефонах, часах и швейных машинках «Зингер».