Оккупанты бросили на поле боя в Киевской области танки с боекомплектом и награбленное «добро» 14 11.03.2022, 9:34

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Что нашли в подсумках солдат разгромленных подразделений 90-й гвардейской танковой армии РФ?

Бронетехнику с боекомплектом и намародеренным «богатством» внутри бросили российские оккупанты на поле боя с защитниками Украины в Киевской области, пишет «Думская».

После разгрома подразделений 90-й гвардейской танковой армии страны-агрессора наши защитники захватили несколько танков и бронемашин врага. Внутри они обнаружили вещи, которые были явно «доблестно» украдены у мирных украинских граждан.

Вот список «боевых трофеев», которые бережно хранились под броней одного из танков Т-72Б:

- женские шерстяные носки (как новые);

- домашние тапочки (унисекс);

- лазерный принтер (изрядно бывший в употреблении);

- кухонный комбайн (не бит, не крашен, в магазинной упаковке, тоже явно добыт в бою).

По всей видимости, возможность безнаказанного грабежа соседей является одной из «духовных скреп русского мира». Этот факт отражен в русских народных преданиях и ностальгических рассказах дедов о «трофейных» немецких велосипедах, патефонах, часах и швейных машинках «Зингер».

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