Twitter ввел ограничения на сообщения белорусских пропагандистов 5 11.03.2022, 10:26

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Они задействованы в информационной войне против Украины.

Twitter ограничит распространение сообщений белорусских государственных СМИ, в том числе агентства БелТА, а также их руководителей из-за войны в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя отдела по профессиональной этике компании Йоэля Рота.

По словам Рота, эти СМИ задействованы в «информационной войне и используют средства массовой информации и другие ресурсы, которые они контролируют, для распространения благоприятных нарративов».

Также Twitter вводит маркировку сообщений государственных СМИ Беларуси. Ограничения затронут 15 белорусских СМИ.

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