Попавшее под санкции могилевское предприятие «Мебелаин» остановило работу 1 11.03.2022, 12:11

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IKEA отказалась покупать его продукцию.

Накануне праздника 8 Марта могилевское ИООО «Мебелаин» остановило производство, сообщает mogilev.online.

На официальном сайте иностранного общества с ограниченной ответственностью «Мебелаин» появилось сообщение, что с 6 марта предприятие временно прекращает работу. Там же называются и причины, вызвавшие простой: «остановка поставок рядом зарубежных поставщиков сырья и материалов, запасных частей и комплектующих, остановкой сбыта в адрес IKEA в полном объеме». А вот до какого времени «Мебелаин» не будет работать — не говорится. Сказано только, что до «изменения сложившейся ситуации». Решение принималось руководством SBA grup, которой принадлежит предприятие.

«SBA grup» является группой компаний из Литвы с головным офисом в Вильнюсе. Предприятие «Мебелаин» (Mebelain) занимается производством корпусной мебели, было открыто в 2013 году в СЭЗ «Могилев». Если верить официальному ресурсу «Мебелаин», то с момента открытия и до сегодняшнего дня предприятие поддерживало динамику постоянного роста. За это время предприятие дважды расширялось на основе инвестиционных проектов. При модернизации в 2019 году планировалось инвестировать 14 миллионов евро, с достижением годового оборота в 20 миллионов евро и увеличением объема производства в 2,5-3 раза.

В 2021 году было запланировано третье, еще более существенное расширение. Предполагалось увеличить производственные мощности «Мебелаина» в пять раз, с выходом на выпуск 810 185 единиц мебели в год. Предприятие работало непрерывно в 4 смены, в минувшем году было занято 669 работников. К марту 2022 года на предприятии работало уже 860 человек.

Что же случилось? С 4 марта компания IKEA заявила о приостановке импорта и экспорта из Беларуси и России. «Мебелаин» позиционировал себя прежде всего как производитель мебели для бренда IKEA. Продукция «Мебелаин» поставлялась на рынки России, Беларуси и Казахстана.

Что будет с работниками? В соцсетях появилась информация о возможном увольнении части из них. Чтобы опровергнуть или подтвердить это, мы позвонили на предприятие. На «Мебелаине» слухи о сокращениях опровергли:

— Все сотрудники нашего предприятия будут получать в этот период две трети среднего заработка, как и положено согласно действующему белорусскому законодательству. Как и сказано в официальном сообщении, приостановка вызвана прекращением закупки со стороны компании IKEA, которая является основным нашим партнером. До какого времени продлится эта ситуация, пока сказать сложно. Но мы надеемся на скорое разрешение.

Поскольку при изготовлении корпусной мебели используются такие материалы, как ДСП, МДФ и так далее, пользователи соцсетей высказывают ироничные предположения, что теперь воздух может стать чище. Но, согласно официальным отчетам о воздействии на окружающую среду, на ИООО «Мебелаин» соблюдаются все нормы экологической безопасности.

8 марта Международный совет директоров FSC принял решение приостановить сертификацию продуктов деревообработки и лесного хозяйства из Беларуси и России.

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