Путин решил привлечь на войну с Украиной наемников с Ближнего Востока 5 11.03.2022, 12:26

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Путин согласовал привлечение иностранных наемников для войны в Украине. С этим вопросом к нему обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он рассказал, что "поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран".

Больше всего заявок, по словам Шойгу, пришло из стран Ближнего Востока.

"Ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий", — сказал Путин.

О том, что Путин вербует иностранных наемников для войны с Украиной, сообщил и Пентагон.

По словам спикера Пентагона "несмотря более 150 000 российских военнослужащих, военное продвижение вглубь Украины остановлено, особенно на севере".

"У нас есть признаки, подтверждающие эту историю о том, что на самом деле они пытаются вербовать и нанимать иностранных боевиков, и мы считаем примечательным то, что с более чем 150 000 военнослужащих военное продвижение внутри Украины, особенно на севере, застопорилось, что Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков для этой своей войны", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что по оценкам американских властей, Россия в последние дни нанимает солдат из Сирии с надеждой, что их опыт уличных боев позволит взять Киев.

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