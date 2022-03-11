Резников: Россия планирует обстрел Беларуси с территории Украины 30 11.03.2022, 17:24

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Алексей Резников

Министр обороны Украины обратился к белорусам.

Российские оккупанты готовят провокацию, чтобы вынудить руководство Беларуси к войне против Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

– Обращаюсь к белорусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций.

Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-белорусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области.

Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины.

Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью.

Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.

За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат.

Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси! - написал Резников.

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