YouTube блокирует каналы российских СМИ по всему миру 8 11.03.2022, 21:26

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Ранее YouTube заблокировал на территории Украины множество пропагандистских каналов РФ.

YouTube начинает блокировать каналы российских государственных СМИ. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", - говорится в сообщении.

Pанее в связи с войной, которая продолжается в Украине, были заблокированы каналы российских пропагандистов RT и Sputnik в YouTube по всей Европе.

При этом в Google отмечали: "Нашим системам нужно время, чтобы полностью развернуться. Наши команды продолжают круглосуточно следить за ситуацией, чтобы принять оперативные меры".

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