Белорусские и российские сайты остались без SSL-сертификатов 2 11.03.2022, 23:19

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Компания DigiСert прекратила сотрудничать с РФ и Беларусью.

Один из крупнейших вендоров SSL-сертификатов, компания DigiСert, сегодня сообщила о прекращении выпуска всех типов SSL-сертификатов для интернет-ресурсов из России и Беларуси. Об этом myfin.by рассказали в компании hoster.by. Решение вступает в силу с 10 марта и будет действовать до отмены санкций.

Компания hoster.by, которая предлагает SSL-сертификаты в Беларуси, уже ведет переговоры с альтернативными поставщиками.

– Мы столкнулись с невозможностью выпуска сертификатов для доменных зон .BY, .UA,. RU, .SU. Для международных доменов заявки на SSL были выполнены. Вероятно, уже в ближайшие дни мы сможем предлагать коммерческие сертификаты, выпущенные другим вендором, – сообщил СЕО хостинговой компании Сергей Повалишев. – Пока же наши клиенты могут использовать бесплатные сертификаты Let’s Encrypt, которые входят в любой пакет хостинга от нашей компании.

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