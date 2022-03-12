Пентагон: Украинцы очень творчески и очень эффективно противодействуют российской авиации 12.03.2022, 0:28

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В день украинцы совершают 5–10 самолетовылетов.

Вооруженные силы Украины сохранили "около 56" истребителей, что составляет порядка 80% возможностей украинских Воздушных сил, имевшихся в наличии до нападения России. Об этом 11 марта заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает CNN.

Представитель Пентагона считает, что в противостоянии с российскими оккупантами украинцы защищаются "очень творчески" и "очень эффективно" используют свои возможности в борьбе с российской авиацией, в частности, беспилотники и ракеты класса "земля–воздух" (в том числе ручных пусковых систем).

По данным минобороны США, в день украинцы совершают 5–10 самолетовылетов, тогда как российские летчики – около 200 самолетовылетов.

В Пентагоне делают вывод, что украинцы "не доказали, что им нужно делать больше, чем то, что они делают".

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