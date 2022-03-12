Белорусы не могут подать документы на шенгенские визы 3 12.03.2022, 8:59

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иллюстрационное фото

Ценник на услуги посредников доходит до 500 рублей.

Белорусы сталкиваются с трудностями по записи на подачу документов на шенгенские визы. К примеру, в латвийском визовом центре в Витебске все расписано до мая. В литовском и польском центрах, как рассказывают читатели, неделями не удается «поймать» свободные даты. 11 марта и вовсе стало известно про новые трудности с получением виз через литовцев. В этой ситуации некоторые белорусы обращаются к посредникам, чтобы записаться на подачу документов на визу. И хотя их услуги не из самых дешевых — ценник колеблется в пределах 100— 500 рублей, клиентов хватает. «Очень большая загрузка», — предупреждают посредники.

Какая ситуация с визовыми центрами

Мы уже писали, какие сейчас варианты есть у белорусов, чтобы получить шенгенскую визу. Во многих случаях документы подаются через визовые центры. Сайт zerkalo.io поинтересовался, какая ситуация сейчас со свободными «окнами» в некоторых из таких центров.

В визовом центре Латвии принимают документы на туристический шенген (виза C) только в Витебске, а в Минске — нет. При этом на визу C все расписано до мая.

— Март-апрель расписаны. По освобождению записей, по отменам — тут только перезванивать и уточнять информацию, она обновляется по мере поступления, — уточнили в визовом центре.

На май запись не ведется. Откроется ли она и когда, пока неизвестно. «Лучше звонить и спрашивать», — уточнили в визовом центре. При этом на национальную визу D для тех, кому нужно въехать в Латвию для работы или учебы, можно записаться на ближайшие дни.

Забронировать свободное «окно» в визовом центре Испании в Минске на ближайшие дни также не удалось. На сайте указано, что на 14 и 15 марта «все слоты заняты», а на более поздние даты запись, по всей видимости, закрыта.

Дозвониться в визовый центр, чтобы получить консультацию, не удалось на протяжении двух дней.

На сайте визового центра Литвы нам также не удалось найти свободное «окно».

Что говорят те, кто пытался записаться на подачу документов

Мы получили больше 50 сообщений с рассказами про попытки записаться на подачу документов на визы. Некоторые из них — удачные, а большинство — нет.

«9 марта записалась в испанский визовый центр. Я так понимаю, что просто повезло. Около 16.00 были доступны две даты на 14-е и 15-е марта, любое время. В 18.30 попыталась записать знакомых — свободного времени не осталось», — рассказала минчанка .

«Целый день 9 марта пытался записаться в польский визовый центр в Минске. Ничего не получилось. Как говорят сами сотрудники, очень сильно увеличилось количество желающих получить визу», — сообщил еще один житель столицы.

«На этой неделе пытался зарегистрироваться на подачу документов на польскую гуманитарную визу. Сказали, что временно набор прекращен в связи с большим количеством желающих, — говорит читатель. — Все записано наперед. Предлагали рабочую, но мне не подходит».

Многие из тех, кто написал о трудностях с записью, говорили про посредников и специальные программы, через которые возможно записаться в консульства.

«Все записи в визовый центр Польши сейчас возможны, похоже, только через программистов, — предполагает еще один путешественник. — Простым людям записаться нереально, все расхватывают специальные программы. Цены на запись улетели в космос и доходят уже до 80 евро».

«Пытаюсь записаться в визовый центр Литвы уже 2 недели. Мониторю места на сайте, за все время места появлялись 2 раза (28 февраля и 4 марта). Но после заполнения данных система пишет, что место занято (данные ввожу очень быстро), — рассказывает еще один читатель. — В турагентстве на прошлой неделе запись стоила 60 рублей с человека, а 9 марта — уже 250 рублей. Они сказали, что у них специальная программа для записи, но гарантий нет».

Правда, и посредники выручают не всегда.

«Пытаюсь попасть в польское посольство на гуманитарную визу. Самостоятельно записаться не удалось, мест нет нигде и никаких. Жду, пока поможет посредник. Но даже посредник предлагает запись только в Гомель или Могилев, в Минске нет мест вообще», — говорит минчанка.

На сайтах сразу нескольких посредников указано, что заявки на польские визы не принимают до 17 марта. С чем это связано, не уточняется.

«400 рублей. Акция — до конца марта». Какие расценки у посредников

Ценники на услуги посредников «кусается», стоимость такой помощи на регистрацию на визу в европейские страны доходит до 500 рублей. За такой ценник предлагают записаться на гуманитарную польскую визу. Но есть и такие предложения, к примеру, за 200 рублей. К этой сумме берут, как правило, еще и так называемый сервисный сбор, он в пределах 11 евро.

Скрин с сайта одного из посредников. Еще вечером 11 марта около 18.00 ценник был 400 рублей, а ближе к полуночи поднялся до 500 рублей

При этом такое посредничество заметно подорожало за последнюю неделю. «Записывались на прошлой неделе, записали на подачу на этой. Стоимость услуг посредников на запись возросла с 60 до 400 рублей. Но записаться стало сложнее, никакой конкретики нет», — рассказал наш читатель.

«9 марта не удалось записать в визовый центр Польши. Работник фирмы, через которую оформляем документы, сказала что за запись „взвинтили“ цены. А лично мне предложили записать за 500 рублей. Это был не работник турфирмы», — сообщила минчанка.

Еще одна наша читательница рассказала, что пыталась подать через посредников документы на гуманитарную польскую визу на троих человек.

«Услуга стоила 150 рублей за человека. 2-го марта записали на подачу 11-го числа одного из трех человек. Двое остались в ожидании. 9 марта агентство прислало письмо, — рассказывает читательница и зачитывает его текст: — «К сожалению, нам не удалось вас записать на визовый центр. Извините, я понимаю вашу разочарованность в ситуации, но спрос на открытие визы за последние 2 недели вырос в несколько раз. Записаться на подачу документов стало очень-очень сложно, стоимость регистрации возросла в несколько раз».

Женщине сообщили, что услуга подорожала до 500 рублей за одну запись. «Мне еще предложили подождать, когда цена упадет, если виза не срочно нужна», — уточняет читательница.

Один из посредников запустил «спецпредложение» на март по записям через визовый центр Польши на получение гуманитарных виз. «При записи в иные города — 400 рублей. Акция — до конца марта», — говорится на сайте посредника.

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