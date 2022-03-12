закрыть
12 марта 2022, суббота, 10:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Защитники Мариуполя ювелирно уничтожили танк оккупантов в жилой застройке

1
  • 12.03.2022, 9:45
  • 7,508
Защитники Мариуполя ювелирно уничтожили танк оккупантов в жилой застройке

Видеофакт.

Защитники Мариуполя ювелирно уничтожили танк оккупантов в жилой застройке.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Не надо бежать от украинских противотанкистов, прикрываясь детскими площадками и жилыми домами. Русский, запомни! Тебя не спасет ничто от глаза и гнева наших воинов. Ступив на украинскую землю, ты подписал себе смертный приговор. И все равно какая толщина твоей брони. Уничтожение будет быстрым, неотвратимым и прицельно точным – гарантируют защитники Мариуполя (гарантия пожизненная)", - отмечается в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников