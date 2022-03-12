Защитники Мариуполя ювелирно уничтожили танк оккупантов в жилой застройке 1 12.03.2022, 9:45

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Видеофакт.

Защитники Мариуполя ювелирно уничтожили танк оккупантов в жилой застройке.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Не надо бежать от украинских противотанкистов, прикрываясь детскими площадками и жилыми домами. Русский, запомни! Тебя не спасет ничто от глаза и гнева наших воинов. Ступив на украинскую землю, ты подписал себе смертный приговор. И все равно какая толщина твоей брони. Уничтожение будет быстрым, неотвратимым и прицельно точным – гарантируют защитники Мариуполя (гарантия пожизненная)", - отмечается в сообщении.

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