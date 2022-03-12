Генштаб ВСУ: Оккупанты сдаются в плен целыми группами, дезертиры движутся к границе

Генштаб ВСУ: Оккупанты сдаются в плен целыми группами, дезертиры движутся к границе4
- 12.03.2022, 9:48
- 9,302
Морально-психологическое состояние войск РФ продолжает снижаться.
Российские оккупанты, которые имели непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.
«В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы», — говорится в сообщении.