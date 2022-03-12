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Оккупанты на танках застряли в поле и сбежали, оставив новую технику: видеофакт

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  • 12.03.2022, 9:57
  • 10,942
Оккупанты на танках застряли в поле и сбежали, оставив новую технику: видеофакт

Трофеи захватили украинские бойцы из бригады «Холодный Яр».

Российские оккупанты застряли в поле и сбежали, оставив абсолютно новую технику.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.

«Российские танки не смогли проехать по украинским распаханным полям и застряли. Экипажи врага в панике под обстрелами украинских защитников бросили совершенно новую технику. Теперь ее осваивает пехота и уже использует вражескую технику против ее бывших владельцев», — говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

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