В Генштабе подсчитали потери оккупантов с начала вторжения в Украину 1 12.03.2022, 11:42

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Украинской армии удалось уничтожить тысячи единиц техники и нанести врагу огромный урон в живой силе.

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Также есть значительные потери техники:

362 танка;

1205 ББМ;

135 артиллерийских систем;

62 РСЗО;

33 средства ПВО;

58 самолетов;

83 вертолета;

585 единиц автомобильной техники;

3 корабля/катера;

60 цистерн с ППМ;

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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