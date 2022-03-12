В Генштабе подсчитали потери оккупантов с начала вторжения в Украину

В Генштабе подсчитали потери оккупантов с начала вторжения в Украину1
- 12.03.2022, 11:42
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Украинской армии удалось уничтожить тысячи единиц техники и нанести врагу огромный урон в живой силе.
Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составляют более 12 тыс. человек личного состава.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Также есть значительные потери техники:
362 танка;
1205 ББМ;
135 артиллерийских систем;
62 РСЗО;
33 средства ПВО;
58 самолетов;
83 вертолета;
585 единиц автомобильной техники;
3 корабля/катера;
60 цистерн с ППМ;
7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.