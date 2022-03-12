Один гранатомет в руках украинских партизан останавливает четыре единицы вражеской техники

Один гранатомет в руках украинских партизан останавливает четыре единицы вражеской техники3
- 12.03.2022, 12:16
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Видео из Сумской области.
Одни гранатомет в руках сумских партизан Территориальной обороны равен четырем единицам вражеской техники.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Вчера, на Сумщине, Территориальная оборона остановила три вражеских танка и 1 самоходную артиллерийскую установку.
Для этого понадобился лишь один гранатомет. После того, как был подбит первый танк, остальные танкисты из двух танков и САУ бежали к лесу.