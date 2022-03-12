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Кремль гонит на войну в Украину «солдат» альтернативной службы

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  • 12.03.2022, 14:20
  • 11,712
Кремль гонит на войну в Украину «солдат» альтернативной службы

У РФ заканчиваются боеспособные подразделения.

"Вторая армия мира" заканчивается? Путин отправляет в Украину как пушечное мясо даже "альтернативщиков" - призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах, сообщает "Сегодня".

Этот пленник всего месяц назад призвался в армию.

"За этот месяц я успел стать российским военным, потом военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником", - жалуется оккупант.

Он также отметил, что армия рф не могуча, а просто "длинна". Причем многие подразделения войск – обычный балласт.

"Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовлен выполнял свою задачу", - сказал он.

Теперь пленный свидетельствует против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала.

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