Российский оккупант - своей матери: Обратно не дойдем, мы в кольце 5 12.03.2022, 15:36

13,560

Около 500 человек заявили командиру бригады, что хотят немедленно вернуться в РФ.

Опубликована очередная запись разговора российского оккупанта со своей матерью. Он признается, что жалеет о подписанном контракте.

Аудио опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНИАН.

"Мама, каждый час над головой летают мины. Вот это страх на всю жизнь!" - говорит российский солдат.

По его словам, комбриг подставляет своих подчиненных: "Мы - просто пушечное мясо, мы, как приманка. Просто в поле, в чистом поле ночевали".

Как рассказал оккупант, человек 500 заявили командиру, что хотят домой. Он попросил отойти вправо всех, кто хочет назад в РФ. После чего добавил: "Ладно, будете дезертирами".

"Только прикол в том, что мы обратно не дойдем, потому что мы в кольце были", - обрывается разговор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».