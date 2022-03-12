Российский оккупант - своей матери: Обратно не дойдем, мы в кольце

Российский оккупант - своей матери: Обратно не дойдем, мы в кольце5
- 12.03.2022, 15:36
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Около 500 человек заявили командиру бригады, что хотят немедленно вернуться в РФ.
Опубликована очередная запись разговора российского оккупанта со своей матерью. Он признается, что жалеет о подписанном контракте.
Аудио опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНИАН.
"Мама, каждый час над головой летают мины. Вот это страх на всю жизнь!" - говорит российский солдат.
По его словам, комбриг подставляет своих подчиненных: "Мы - просто пушечное мясо, мы, как приманка. Просто в поле, в чистом поле ночевали".
Как рассказал оккупант, человек 500 заявили командиру, что хотят домой. Он попросил отойти вправо всех, кто хочет назад в РФ. После чего добавил: "Ладно, будете дезертирами".
"Только прикол в том, что мы обратно не дойдем, потому что мы в кольце были", - обрывается разговор.