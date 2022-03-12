Белорусы столкнулись с перебоями при покупках в интернет-магазинах 12.03.2022, 23:13

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Что будет с заказами с популярного AliExpress?

Крупнейший маркетплейс AliExpress прокомментировал ситуацию, связанную с экономическими санкциями и работой своей площадки, пишет vgr.by.

«AliExpress Россия – это российская компания, которая действует в Республике Беларусь, России и странах СНГ.

Все платежи для пользователей AliExpress Россия в Республике Беларусь осуществляются в обычном режиме, кроме карт банков, которые столкнулись с ограничениями зарубежных платежей.

Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем для наших пользователей», — сообщается в заявлении AliExpress.

Это значит, что сейчас оплачивать покупки можно картами тех банков, которые не попали под санкции.

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