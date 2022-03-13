Под Львовом враг нанес авиаудар по Яворовскому полигону недалеко от границы с Польшей 6 13.03.2022, 8:54

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Оккупанты выпустили восемь ракет.

Под Львовом противник совершил авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон).

По предварительным сведениям, выпущено восемь ракет, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его данным, сведения о пострадавших в результате авиаудара устанавливаются.

"Оккупанты осуществили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили восемь ракет...", - отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что во Львове была объявлена воздушная тревога. В сети сообщили, что в областном центе были слышны два сильных взрыва.

Местный депутат Игорь Зинкевич писал, что взрывы – результат работы украинской ПВО по российским ракетам.

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