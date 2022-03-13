Российское минобороны задним числом увольняет своих солдат и офицеров, попавших в плен в Украине 15 13.03.2022, 10:33

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Командование РФ ищет виновных в провале военной операции.

В Российской Федерации задним числом уволили военнослужащих, попавших в плен в Украине.

Об этом сообщает censor.net со ссылкой на журналиста Романа Цымбалюка.

"А ситуация сложилась следующая: несколько сотен военнослужащих РФ попали в плен и их сейчас показывают по всем телеканалам, как на Украине, так и за рубежом. Поэтому, министр обороны РФ Сергей Шойгу, решил наказать "предателей родины" уволив их с воинской службы задним числом (по состоянию на 23.02.2022)", - отметил Цымбалюк.

По его словам, это означает, что в провале военной операции, в колоссальном количестве потерянной технике, в гибели тысяч солдат, в сотнях сбитых самолетов и вертолетов, "Шойгу винит не свой Генеральный штаб, который бездарно спланировал операцию, а тех, кто верой и правдой служил своей Родине".

"Следующим шагом генерала Шойгу, будет увольнения задним числом убитых военнослужащих в ходе специальной военной операции на территории Украины! Не выплачивать же многомиллиардные компенсации семьям погибших", - написал Цымбалюк.

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