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Российские ракеты почти разрушили аэропорт Ивано-Франковска

  • 13.03.2022, 11:56
  • 6,532
Российские ракеты почти разрушили аэропорт Ивано-Франковска
иллюстрационное фото

Обстрел начался через 10 минут после окончания воздушной тревоги.

Российские захватчики в результате ракетных ударов по Ивано-Франковскому аэропорту почти уничтожили его инфраструктуру.

Об этом сообщил городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в национальном телеэфире, передает pravda.com.ua.

"Добивают нашу инфраструктуру аэропорта, она уже почти разрушена. И это уже третья атака на аэропорт.

Враг бьет прицельно сейчас по аэропорту, третий раз нанесен удар. К счастью, по предварительной информации, жертв нет.

Враг хочет посеять дополнительную панику, поэтому бьет по Западной Украине, бьет по западным городам, потому что понимают, что сегодня Ивано-Франковск, Львов и Тернопольщина – это такой тыл Украины, куда очень много людей переезжает, поэтому хотят дополнительно посеять панику”, - заявил Марцинкив.

Марцинкив добавил, что на этот раз "почти 2,5 часа была тревога, потом дали отбой – и буквально через 10 минут начали падать ракеты".

По его словам, после первого удара в ручном режиме дали воздушную тревогу, но это уже второй раз, когда не срабатывает тревога.

Мэр также попросил жителей не публиковать информацию о месте взрывов в соцсетях, чтобы не помогать врагу.

Под утро 13 марта российские оккупанты третий раз с начала войны нанесли удар по аэропорту Ивано-Франковска, а также впервые атаковали Львовщину: выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворовскому военному полигону) в селе Старичи, недалеко от границы с Польшей.

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